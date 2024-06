Serpente de vida livre surpreende visitantes do Parque Chico Mendes

No último domingo (23), uma visitante publicou um vídeo onde uma serpente atravessava o caminho em comum com os visitantes do Parque Ambiental Chico Mendes.

A serpente parece se tratar de uma caninana, espécie não peçonhenta e, portanto, sem importância médica. Entretanto, Marta Oliveira, bióloga do Parque, diz que alguns cuidados são necessários.

“Os animais silvestres possuem comportamentos que, muitas vezes, não conhecemos. Podem se assustar, tentar se defender e causar um acidente. É importante que os visitantes não se aproximem ao encontrarem qualquer animal de vida livre aqui. Não tentem tocar, nem mudar de lugar. Se ficarmos a uma distância segura, eles seguirão viagem e nós ficaremos com a lembrança de um momento espetacular”, pontua a bióloga.

(…)