SUDAM em Ação na Amazônia Brasileira!

Relatório da rodada de conversas no Acre realizada nos dias 19, 20 e 21/06/24.

Por determinação do Presidente Lula, a SUDAM está trabalhando com ministérios, instituições públicas e organizações sociais e empresariais para atender três pautas do Governo Lula:

1 – Ampliar o micro crédito para as MPEs, Economia Solidária, especialmente o público do CAD único,

2 – Financiamento para o Programa Florestas Produtivas para restauração de áreas desmatadas nos Assentamentos de Reforma Agrária,

3 – Atrair investidores para a Industrialização dos Produtos da Amazônia, a transição energética e ampliação das exportações.

Da agenda no Acre:

Apresentar a Finep como agência financiadora de Investimentos Inovadores para Empresas, Startups e agora, também para Cooperativas da Agricultura Familiar.

Apresentar o Portfólio da Garantidora GarantiCoop para fornecer as garantias de crédito para Empresas, MEI, MPEs e Cooperativas de Produção.

Apresentar o Portfólio de negócios da Cooperativa de Crédito Cresol/Transamazônica para fazer um consórcio de investimentos nas Empresas e nas Cooperativas.

Da rodada de conversas:

Reunião com Cooperativas da Agricultura Familiar,

Reunião com Sebrae, Empreendimentos da Economia Solidária e Startups,

Reunião com a Vice Governadora e Secretários do Governo local,

Reunião com o Presidente da Assembleia Legislativa e o Presidente da Frencoop,

Visita e reunião com a Direção da Cooperativa Cooperacre,

Reunião com Empresários do Agro,

Visita e reunião com as Empresas e as Cooperativas das cadeias da Avicultura e Suinocultura,

Do Projeto:

– Captar aporte ao Fundo Garantidor na proporção de 1/10 ou 1/12

– Pré análise do Projeto para apresentar ao agente financiador. Prioridade para Projetos de Inovação e transição energética,

Das Metas:

Acre levantar até 100 milhões de reais no Fundo Garantidor para captar até Um bilhão de reais em investimentos

A Cooperativa de Crédito Cresol/Transamazônica, de início, irá aportar DOIS MILHÕES de reais no Fundo Garantidor e este irá alavancar VINTE MILHÕES de reais em investimentos no Acre ainda este ano

Direcionar os Projetos para a transição energética e de Inovação,

Industrialização dos Produtos acreanos

Fortalecer o Sistema Cooperativo no Acre

Capacitação em elaboração de Projetos e administração de negócios