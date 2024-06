O STF decidiu que é inconstitucional criminalizar o porte pessoal de maconha, encerrando um longo debate. A decisão questiona a falta de critérios claros para distinguir usuários de traficantes na Lei de Drogas. Enquanto a maconha continua ilegal para venda, a mudança levanta debates sobre justiça penal e igualdade social no Brasil. Além disso, a decisão lança luz sobre a PEC 45, que está em discussão no Congresso e propõe medidas opostas ao veredito do STF.