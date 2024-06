oestadoacre reproduz do GGN texto do jornalista Felipe Bueno, que vale cinco minutos de leitura…

Reflexão em três atos, com a ajuda de Jean-Jacques, Jorge Luís e Julian

Você pode gostar ou não de Julian Assange, mas é imperativo reconhecer sua importância, sua influência na maneira como vemos o mundo atual.

I

“O homem nasce livre, e por toda a parte encontra-se a ferros. O que se crê senhor dos demais é mais escravo do que eles.”

Com sua inteligência e seu desapego, houvesse nascido, por exemplo, millenial, Jean-Jacques Rousseau teria a oportunidade de transformar uma das mais famosas aberturas de livro em uma reflexão não sobre a passagem do estado de natureza para a sociedade civil, mas a transferência da humanidade do estágio pré para o pós-redes sociais.

Hoje os ferros são outros. Virtuais, diríamos; mas seguimos escravos. E muitos de nós sabemos disso; não obstante, entregamos nossa atenção a qualquer influencer por um preço irrisório, e perdemos horas sofrendo de fomo (sigla em inglês para um dos males da nossa época, fear of missing out) na mesa do café, no carro, no transporte público, no trabalho, no suposto lazer, nas refeições com familiares ou amigos e na cama.

Ao mesmo tempo, conscientemente iludidos, celebramos essa inaudita experiência de plena liberdade pelo cosmos virtual.

Nem hoje, nem no século XVIII alguém pegou uma pena ou usou um aplicativo de autenticação eletrônica para assinar o tal Contrato Social.

Rousseau – assim como outros antes dele e depois, entendeu que a sociedade civil só seria possível e viável caso deixássemos de lado parte de nossa liberdade individual em benefício do coletivo, o Soberano.

Quem seria esse tal Soberano em 2024? Quais seriam suas vontades?

II

“Deixo aos vários futuros (não a todos) meu jardim de caminhos que se bifurcam.”

Em uma das peças mais celebradas de sua obra Ficções, Jorge Luis Borges nos descreve a ideia por trás do estranho jardim-livro no qual podemos escolher, a cada alternativa, todas as opções, não apenas uma, produzindo “diversos futuros, diversos tempos, que também proliferam e se bifurcam”.

Teria o visionário escritor argentino alertado para o futuro da internet décadas antes de sua criação? Afinal, atualmente o processo de escolhas é tão veloz, irracional e descartável que não soa absurdo dizer que possuímos, de fato, todas as possibilidades, todos os futuros e todos os tempos à mão.

Temerariamente somos obrigados a reconhecer que, se tudo assim é, temos também à mão todas as verdades.

E ter disponíveis todas as verdades é na prática não ter nenhuma.

Infelizmente nem Borges, nem Rousseau seriam capazes de prever nada disso. Nem eu, nem você poderíamos ter imaginado, ao apertar o primeiro enter de nossas vidas, que estaríamos entregando nossa liberdade natural em troca de uma passagem só de ida para o maior dos labirintos.

III

Já este aqui, se não teve capacidade de prever, pelo menos olhou pelo buraco da fechadura e passou adiante o que viu: você pode gostar ou não de Julian Assange, mas é imperativo reconhecer sua importância, sua influência na maneira como vemos o mundo atual. Seus atos, para o bem e para o mal, afastaram o Véu de Maya, ajudando-nos a enxergar quão podre podem ser o Estado, a imprensa, a Internet, as redes sociais, o mundo, enfim. E considere que muita coisa ainda há por revelar, se é que um dia isso será possível.

Você nada mais é que seus gostos – que acha que são seus – seus dados e sua capacidade de despertar o interesse, sabe-se lá por quanto tempo, de quem estiver do outro lado.

