O pres. Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, na última sexta, 21, o aumento no programa Minha Casa Minha Vida, adicionando 250 novas residências. Com isso, o total de moradias subsidiadas alcança 2.999, incluindo 2.432 unidades na Faixa 1, 226 no Minha Casa Minha Vida Entidades e 91 na modalidade rural.