EDR – La Fiscalía General del Estado (seria PGR no Brasil) informó al finalizar la tarde de este miércoles que se activó las investigaciones penales, además de una alerta migratoria, en contra del general Juan José Zúñiga, ex comandante general del Ejército, ante lo suscitado en la plaza Murillo.

Depois de preso declarou:

-El presidente me dijo la situación está muy jodida, muy crítica. Es necesario preparar algo para levantar mi popularidad (le había dicho el presidente del Estado, Luis Arce). ¿Sacamos los blindados? (le había preguntado a Arce y éste le respondió) sacá. Entonces el domingo en la noche, los blindados empiezan a bajar. Seis cascabeles y seis urutús, más 14 z del Regimiento de Achacachi, disparó el general.

Tradução de oestadoacre

-O presidente me disse que a situação está muito ruim, muito crítica. É necessário preparar algo para levantar minha popularidade (me disse o presidente Luis Arce). ‘Vamos tirar os blindados?’ (perguntei a Arce e ele respondeu) ‘tire’. Então, no domingo à noite, os blindados começaram a descer. Seis Cascavéis e seis Urutus, mais 14 Z do Regimento de Achacachi.

Grifo meu: Só pode ser brincadeira uma declaração dessas…

Grifo meu 2: a imprensa boliviana, parte dela, chama tentativa de golpe por de ‘movimento irregular’…Claro, parte dela torcia e torce por um golpe mesmo.

Grifo meu 2: manifestantes expulsam militares golpistas da frente do Palácio Quemado, em La Paz. O Brasil parece ser´mesmo o único país da América do Sul que espera que o judiciário – ou uma força divina – impeça os golpistas de dar um golpe…



J R Braña B.