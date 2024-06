Em reunião na Aleac, governo apresenta propostas concretas de valorização da tabela salarial da Educação

A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) realizou uma reunião, na manhã desta terça-feira, 25, para tratar sobre melhorias salariais para os trabalhadores em Educação do Estado, com a presença de líderes sindicais da categoria e do governo do Estado, tendo sido mediada pelo presidente da comissão, deputado Gilberto Lira (União Brasil).

“Nós trabalhamos como mediadores para tentar chegar num ponto que seja bom para ambas as partes. É fundamental garantir justiça salarial para a categoria, considerando especialmente o histórico e a necessidade de valorização dos profissionais da educação. Estamos aqui para ouvi-los e tentar resolver a questão, que é uma reivindicação da categoria, mas também um compromisso nosso aqui na assembleia e do governo”, explicou o parlamentar.

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado (Sinteac), Rosana Nascimento, destacou o histórico da luta pela valorização dos profissionais da educação. “No ano passado, negociamos o reajuste do piso salarial, mas a reivindicação dos 10% na tabela salarial foi postergada para 2024”, lembrou.

Segundo ela, desde janeiro deste ano o sindicato tem tentado avançar na implementação desse aumento.

Cheio de documentos, o secretário de Estado de Educação, Aberson Carvalho, fez uma apresentação embasada em números atuais reais e nos avanços já proporcionados pelo governo na valorização dos trabalhadores, além de “colocar na mesa” de negociação a proposta concreta que o governo pode cumprir no momento, dadas as limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

(…)