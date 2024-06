Passarela Joaquim Macedo é interditada nesta sexta-feira

Por Juliana Queiroz

O governo do Acre, por meio da Defesa Civil Estadual, Secretaria de Obras (Seop) e Departamento de Estradas e Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), interditou na manhã desta sexta-feira, 28, a Passarela Joaquim Macedo, no centro de Rio Branco.

Conforme o coronel Carlos Batista, a interdição foi efetuada em decorrência da inundação que ocorreu em fevereiro e março, seguida por uma baixa muito rápida do rio.

“A Secretaria de Obras tem acompanhado, com o apoio do Deracre e o intuito do isolamento é procurarmos entender melhor o grau dessa movimentação que atinge também o entorno da passarela, para termos segurança”, afirmou o titular da Seop, Ítalo Lopes.