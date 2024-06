Em uma conversa única com o espírito de Rio Branco, descobrimos como o novo mote ressoa com a alma da cidade. “Sou o reflexo de todos que me habitam”, diz Rio Branco, personificada neste diálogo imaginário. A estreia de ‘Rio Branco, meu amor’ em oestadoacre.com promete conectar ainda mais seus moradores com suas raízes e sua paixão pelo lugar onde vivem.