PMRB – Tomaram posse candidatos nomeados dos certames que compreendem os anos de 2019, 2023 e 2024 mostrando o compromisso da gestão com os convocados.

O secretário municipal de Gestão Administrativa (SMGA), Jonathan Santiago, falou sobre a satisfação da gestão de ter conseguido chamar os aprovados para compor o quadro da prefeitura.

“A pedido do prefeito, fizemos a convocação de 75 técnicos de gestão que vão compor as equipes de patrimônio, setor de compra e almoxarifado, que hoje é essencialmente coberto por servidores terceirizados. Então, esse é um importante cumprimento da legislação que sejam servidores efetivos, o prefeito vendo essa situação sensível a essa necessidade de gestão, autorizou, além do concurso, a contratação já desses servidores.”

(…)