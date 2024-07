Na Ceasa de Rio Branco, o preço da banana registrou uma queda de 42,35% em abril, liderando a redução nos preços entre os principais mercados atacadistas do país. Além disso, a média ponderada da banana caiu 24,27%, acompanhando a tendência de queda superior a 10% também observada na laranja e no mamão, conforme divulgado no 6º Boletim Prohort pela Conab.