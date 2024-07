O diretor Kleber Mendonça Filho finalizou as filmagens de ‘O Agente Secreto’ na UFPE. O thriller político, ambientado no Recife em 1977, é estrelado por Wagner Moura e foi gravado no CAC e no CCS. Kleber, formado em Jornalismo pela UFPE, inclui na produção ex-alunos dos cursos de comunicação da universidade.