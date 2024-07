Aos 114 anos, Brasileia se estabelece com alto potencial econômico e comemora importantes investimentos do governo na região

Por Tácita Muniz da Anac

Criada por seringalistas e autoridades constituídas que habitavam o Alto Acre, vinculados à exportação de borracha para Belém e Manaus, Brasileia completa 114 anos nesta quarta-feira, 3, celebrando uma história importante e de destaque na economia acreana. Com 26 mil habitantes, nos últimos anos o município tem sido um símbolo de resistência, principalmente por ser um dos mais afetados com cheias históricas. Porém, de mãos dadas com o governo do Estado, Brasileia tem conseguido não só se reerguer, mas também saborear o progresso na região do Alto Acre.

Brasília, como era chamada Brasileia, foi fundada nas terras dos índios Catianas e Maitenecas, no Seringal Carmem, quando o Acre já era território do Brasil. Neste seringal foi escolhida uma área para instalação da justiça do 3º Termo Judiciário da Comarca de Xapuri e do juiz Fulgêncio de Paiva, que já havia sido expulso das terras do Seringal Nazaré.

Eram os primeiros passos da fundação de Brasília, assentada à margem esquerda do Rio Acre, de frente à cidade boliviana de Cobija, onde morava a maioria dos brasileiros que a fundaram no dia 3 de julho de 1910, data em que braços de seringueiros, sob as ordens dos doutores e seringalistas, derrubaram as primeiras árvores no local em que hoje está situada a cidade de Brasileia.

(…)