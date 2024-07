Numa partida marcada por reviravoltas e duas paralisações por mau tempo, Beatriz Haddad Maia foi eliminada de Wimbledon. A brasileira, 20ª do ranking WTA, perdeu para a americana Danielle Collins, 11ª do mundo, por 2 sets a 0 (4/6 e 4/6). Com a derrota, Bia não repetiu sua melhor marca na grama londrina, as oitavas de final de 2023.