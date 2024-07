Livro da psicóloga Paula Toyneti Benalia explora por meio de metáforas os dilemas comportamentais para construção de uma existência mais significativa

A lógica da infelicidade

Inverta este exercício: ao invés de se perguntar o que faz você feliz, pense no que traz infelicidade. A provocação é proposta pela psicóloga e escritora Paula Toyneti Benalia a partir do lançamento A lógica da infelicidade. O livro mergulha nos dilemas comportamentais e emocionais que permeiam a sociedade com um convite para explorar de forma íntima tudo o que pode ou não trazer bem-estar a cada pessoa.

(…)Lembre-se também de que se precisa de muito para ser infeliz, e de bem pouco

para ser feliz(…)

(…)

Grifo meu: estamos a negociar o dia e o melhor horário para conversar com Paula Toyneti Benalia ao vivo no nosso Fluxo. Assim que tiver tudo certo, anunciaremos a entrevista sobre o tema do seu tema livro.



Ps…Música de qualidade para alegrar o coração…

Braza & Negamanda – Olinda

Na hora H: chove forte agora, 14h36min em Rio Branco

J R Braña B.