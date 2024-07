Marcelo Bielsa, el loco – não é apenas um boleiro que treina atletas de futebol…

É um cidadão consciente, crítico da nossa realidade.

Ele desenha como o Capitalismo destruiu o pouco da alegria dos pobres da América Latina…

O Capitalismo ‘expulsou’ os melhores jogadores da periferia, ou seja, do Brasil, da Argentina, da Colômbia, do Equador para os países centrais…

Assista…

Bielsa, técnico do Uruguai, explica a pobre futebol do Brasil e do Continente hoje… pic.twitter.com/uLI9O5TxKa

— J R Braña B. (@JRBranaB) July 7, 2024