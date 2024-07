OMS publica primeiras diretrizes para tratamento clínico de adultos que querem parar de fumar

OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou suas primeiras diretrizes para o tratamento de adultos que querem parar de fumar. As recomendações incluem um conjunto abrangente de intervenções como suporte comportamental oferecido por profissionais de saúde, intervenções digitais e tratamentos farmacológicos.

As diretrizes se concentram em apoiar os mais de 750 milhões de usuários que desejam abandonar o uso do tabaco em todas as suas formas, como cigarros, narguilé, produtos de tabaco sem fumaça, charutos, produtos de tabaco aquecido, entre outros.

“Essas diretrizes representam um marco importante em nossa luta global contra esses produtos nocivos, equipando os países com ferramentas para ajudar efetivamente as pessoas a parar de fumar e aliviar a carga de doenças relacionadas ao tabaco”, disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Mais de 60% dos 1,25 bilhão de usuários de tabaco no mundo desejam parar, mas 70% não têm acesso a serviços eficazes devido a lacunas nos sistemas de saúde e limitações de recursos.

“Parar de fumar não é fácil. Precisamos reconhecer o enorme esforço necessário para as pessoas envolvidas e suas famílias. Com essas diretrizes, queremos ajudar as comunidades e o setor público a oferecer o melhor apoio e atendimento possível às pessoas que decidiram abandonar esse vício”, destacou o diretor de Promoção da Saúde da OMS, Rüdiger Krech.

Tratamentos eficazes para parar de fumar

A combinação de tratamento farmacológico com intervenções comportamentais contribui para aumentar significativamente as taxas de sucesso no abandono do uso do tabaco. Os países de baixa e média renda são incentivados a fornecer esses tratamentos a baixo custo ou gratuitamente para melhorar a acessibilidade.

A OMS recomenda a vareniclina, a terapia de substituição de nicotina, a bupropiona e a citisina como tratamentos eficazes para parar de fumar.

Em 2023, a OMS lançou um processo de pré-qualificação de medicamentos para transtornos relacionados ao uso do tabaco para melhorar o acesso global às terapias recomendadas. Em abril de 2024, pré-qualificou os dois primeiros medicamentos para terapia de reposição de nicotina: a goma de nicotina e o adesivo de nicotina da Kenvue.

A OMS recomenda intervenções comportamentais, incluindo aconselhamento breve por profissionais (30 segundos a 3 minutos) oferecido rotineiramente em ambientes de saúde, juntamente com suporte comportamental mais intensivo (aconselhamento individual, em grupo ou por telefone) para usuários interessados. Além disso, intervenções digitais, como mensagens de texto, aplicativos para smartphones e programas na internet, e outros recursos que envolvam a participação ativa dos usuários podem ser usados como ferramentas auxiliares.

A OMS incentiva os profissionais de saúde, os formuladores de políticas e as partes interessadas a incorporar e implementar essas diretrizes para promover a cessação do tabagismo e melhorar a saúde de milhões de pessoas em todo o mundo.