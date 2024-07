O ex-presidente Jair Bolsonaro sabia em minúcias de todo o esquema da venda das joias que pertenciam ao patrimônio público, a ponto de comemorar com o notório “Selva”, quando o seu então ajudante de ordens enviou o link do leilão. Ele recebeu em mãos e fracionada, diretamente do general Mauro Lourena Cid, a quantia de US$ 68 mil(mais ou menos R$ 374 mil). (….)

Os detalhes que chocam e revelam



Miriam Leitão, em O Globo, hoje 9-JUL

(…)