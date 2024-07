9h

Abertura do Encontro Trinacional da Integração Rota Quadrante Rodon.

Local: Auditório do Sebrae – Av. Ceará , 3693, Abraão Alab – Rio Branco/AC.

16h

Ato de assinatura do contrato entre governo do Estado, Caixa Econômica Federal, Prefeitura de Rio Branco e Construtora Newen para a construção de unidades habitacionais no bairro Cidade do Povo.

Local: Centro Comunitário – Rua Sansão Pereira, s/n – Cidade do Povo – Rio Branco/AC.