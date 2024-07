Na abertura do Encontro Trinacional da Integração – Rota Quadrante Rondon. 🇧🇷 🇧🇴 🇵🇪, Perpétua Almeida, diretora da ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial) destacou a história de resistência e integração dos acreanos na luta pela nacionalidade brasileira.

Com mais de duas décadas de dedicação à integração da tríplice fronteira, Perpétua enfatizou a importância contínua desse esforço. Hoje, 09, o ex-presidente Lula anunciou a licitação do anel viário em Brasiléia, enfatizando o compromisso com o desenvolvimento regional e a cooperação entre os países vizinhos.