Entre os dias 16 e 18 de julho, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) realizará uma série de atividades focadas na adesão ao projeto Floresta+ Amazônia e na promoção da reforma agrária. As ações ocorrerão em diferentes comunidades de Sena Madureira, começando pela comunidade Liberdade no dia 16, passando pela Escola Santa Teresinha na comunidade Jerônimo no dia 17, e finalizando na Escola Manoel Messias no dia 18.