(…)

Grifo meu: igualzinho a Gestapo, a polícia secreta do nazista assassino Adolf Hitler.

Grifo meu 2: todo governo fraco, anti-povo e com pretensões ditatoriais age assim… Tenta monitorar, vigiar, perseguir os passos dos adversários políticos de forma ilegal e criminosa.

Grifo m3eu 3: um governo(na verdade, um governo criminoso) que tinha um gabinete do ódio instalado numa sala do Palácio do Planalto, plantando mentiras via internet… Como a própria PF agora confirma.

J R Braña B.