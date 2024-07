A Justiça Federal em Cruzeiro do Sul (AC) atendeu pedido feito pelo Ministério Público Federal (MPF) para que o Estado do Acre e as prefeituras de Porto Walter e Cruzeiro do Sul comprovem, em dez dias, as medidas tomadas para o cumprimento da decisão judicial que determinou a suspensão de qualquer obra e o bloqueio do chamado “Ramal Barbary”.

A estrada liga os municípios de Porto Walter e Rodrigues Alves, no interior do estado.

Grifo meu: é preciso encontrar um jeito de atender as necessidades históricas, especialmente de Porto Walter, levando em conta, óbvio, o interesse ambiental real, e, principalmente, o interesse social, mais real ainda.

J R Braña B.