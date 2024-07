TJAC – Às margens do rio Môa, na Aldeia República, situada na Terra Indígena Nukini, um ato de cidadania foi promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC). O Projeto Cidadão levou serviços essenciais aos povos Nukini e Nawa dessa localidade e das comunidades próximas, em um esforço conjunto que envolveu vários parceiros.

Esta iniciativa, em parceria com o governo do Estado, Polícia Civil através do Instituto de Identificação Raimundo Hermínio de Melo, além do apoio do 61º Batalhão de Infantaria de Selva, do Ministério Público do Estado, da Defensoria Pública, da Receita Federal, da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai) e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) proporcionou a emissão de documentos cruciais como carteiras de identidade e CPF.

