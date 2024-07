O prefeito de Rio Branco recebeu nesta terça-feira (16), o primeiro esboço do Parque Cidade da Criança, um espaço na capital acreana voltado para o público infantil.

Com investimento de mais de R$ 10 milhões de recursos federais, por meio do Programa Calha Norte, do Ministério da Defesa, a Cidade da Criança será construída no Conjunto Comara, Segundo Distrito de Rio Branco, em uma área de 20 mil metros quadrados.

De acordo com o prefeito de Rio Branco, o espaço beneficiará milhares de crianças, em especial na região do Segundo Distrito.

“A ideia deste parque das crianças é exatamente no sentido de a gente poder ter aquelas crianças de 1 ano até 12 anos, que precisam ter o seu espaço. Esse parque vem exatamente para suprir essa necessidade. Hoje conversamos com alguém que realmente conhece e que tem noção da situação. Que veio nos orientar. Estou muito feliz, pois vejo que esse parque vai marcar a história da nossa cidade”, ressaltou.

Charbel Kassab, arquiteto da empresa Vetor Engenharia, foi o responsável por apresentar o esboço do parque e fez questão de enfatizar que o espaço será construído com o que há de mais moderno na engenharia.

“A ideia é de apresentar o esboço do projeto com o representante dos equipamentos, que entramos em contato, e mora nos Estados Unidos. Ele veio hoje especificamente só para fazer a apresentação para orientar a prefeitura quanto ao que vai executar na parte de infraestrutura que requer esse parque”, explicou.

A cidade da Criança vai reunir uma diversidade de atividades para as crianças, entre elas, lazer, cultura e esporte. Alexandre Gryzinski, representante da empresa Aquakita, apresentou ao prefeito da capital acreana alguns dos brinquedos que serão implantados no parque.

“A seleção de brinquedos está bem variada, tanto na parte aquática, quanto na parte mecânica, e principalmente, com foco na diversão e segurança das crianças que vão estar brincando”, pontuou.

O prefeito destacou a importância do local para a população da capital acreana.

“A Cidade da Criança tem que ter de tudo, desde a praça de alimentação, brinquedos aquáticos, playground, e também o cartódromo, para poderem brincar com cartes. É um projeto ambicioso e que Rio Branco merece”, pontuou.