A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Coordendoria da Defesa Civil Municipal, divulgou na manhã desta quarta-feira (17), que a Caixa Econômica Federal aprovou o levantamento das pessoas atingidas pelas enchentes de 22 de fevereiro deste ano. A medida permite o saque do FGTS como forma de aliviar os transtornos causados pelas cheias. Desde o último dia 16, os moradores das áreas afetadas que possuem o aplicativo do INSS já podem solicitar o saque.

A Defesa Civil Municipal informa aos cidadãos que não têm o aplicativo, que a partir da próxima segunda-feira (22), uma equipe estará disponível para fornecer apoio em parceria com a Caixa Econômica Federal, para a instaçlação, modo de utilização do aplicativo e outras orientações para o saque do benefício.

A chefe da Defesa Civil Municipal, Fabíola Urzedo, explicou como as pessoas podem proceder para facilitar o saque.

“Nós, aqui na Defesa Civil, com a Caixa Econômica vamos tirar todas as dúvidas para evitar a ida das pessoas até a agência bancária e enfrentar filas, para facilitar.”

O valor máximo de saque permitido é de R$ 6.220. Para isso, os beneficiários devem comparecer a Defesa Civil munidos de documentos que comprovem residência nas áreas afetadas. Essa iniciativa visa proporcionar um alívio financeiro imediato às famílias que sofreram com as enxurradas, facilitando a recuperação dos danos causados.

O coordenador da Defesa Civil Municipal, tenente-coronel José Gláucio, destacou como foi feito esse processo.

“Foi feito todo um processo, aprovado pela Caixa Econômica e foi liberado, sendo que a Caixa Econômica Federal vai auxiliar, juntamente com a Defesa Civil, aqui na Defesa Civil, a partir de segunda-feira, 22 de julho, até 9 de agosto.”