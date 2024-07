Estado de São Paulo só terá agora apenas 18% do controle da empresa de água.

82% vão ficar nas mãos do setor privado.

Da agiotagem do mercado, que vai fazer o que quiser com a tarifa da conta de água no lombo do paulista.

Nem precisa ter um neurônio para saber como vai acabar tudo isso.

Enquanto o mundo anula processos de privatização de empresas de água, o Brasil segue imparável rumo a esse modelo antipopular.

J R Braña B.