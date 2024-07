As tentativas da direita americana de culpar as mulheres do Serviço Secreto pelas falhas de segurança no atentado contra o ex-presidente Trump revelam preconceito e ignorância. As políticas de diversidade visam fortalecer as instituições, e não enfraquecer os padrões de recrutamento. Tais acusações ignoram as qualificações das mulheres e perpetuam estereótipos.

