A notícia fica bem escondidinha no press release que a CNC(entidade nacional do Comércio) envia para este blog e toda imprensa do Brasil.

oestadoacre destaca o escondido:

-A satisfação com a renda atual aumentou 0,2%. Com o mercado de trabalho evoluindo e a menor taxa de desocupação desde 2015, a percepção da renda continuou a trajetória de crescimento e atingiu 125,3 pontos, o maior nível desde março de 2015.

(…)

J R Braña B.