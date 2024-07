Com as férias escolares é necessária atenção redobrada por parte dos pais e responsáveis sobre como os adolescentes estão aproveitando seu tempo livre, especialmente no que diz respeito ao uso da internet. A palestrante especializada em educação de adolescentes, Deise Ferraz, destaca a importância de supervisão e orientação durante esse período, para evitar o uso excessivo e descontrolado da tecnologia.



Riscos da exposição online sem supervisão

De acordo com a Safernet, em 2023, o número de denúncias de abuso e exploração infantil online aumentou 77,13% em relação ao ano anterior. Deise explica: “As telas podem ser uma solução fácil para entreter adolescentes durante as férias, mas sem a devida supervisão, o risco de exposição a conteúdos nocivos e de sofrer abuso online é gigante”.





Dicas para proteger crianças e adolescentes online

Como medidas cruciais para garantir a segurança das crianças e adolescentes no ambiente digital durante as férias, Deise fornece algumas dicas.

– Adotar o hábito de monitorar o histórico de navegação dos filhos, bem como limitar o tempo de uso de aparelhos eletrônicos e ativar o bloqueio de aplicativos inapropriados.

– Ficar atento a comportamentos atípicos e repentinos, como baixa autoestima, medo ou vergonha, que podem indicar que a criança está enfrentando problemas online.

– Estabelecer uma comunicação aberta e de confiança com seus filhos, para que enxerguem nas férias uma oportunidade para relatar qualquer problema que estejam enfrentando.

– Explicar os perigos da internet, como a abordagem de estranhos e a solicitação de dados pessoais, de forma adequada à idade da criança.

– Definir horários específicos para o uso da internet e incentivar atividades offline, como brincadeiras ao ar livre e momentos em família.

Conscientização nas escolas e comunidades

Deise ainda enfatiza a necessidade de envolver escolas e comunidades na promoção da segurança digital. “Através de palestras, workshops e atividades lúdicas, podemos educar crianças e adolescentes sobre equilibrar, de forma saudável, vida real e virtual”.

Proteção e prevenção andam juntas

As férias escolares são uma oportunidade para reforçar laços familiares e promover um uso seguro e saudável da tecnologia. Com supervisão adequada e orientação, os pais podem garantir que seus filhos aproveitem o melhor desse período sem comprometer sua segurança e bem-estar.

*Deise Ferraz é especialista em educação de adolescentes, com foco em desenvolvimento pessoal e emocional. Ela oferece palestras e workshops para escolas, comunidades e organizações sobre temas essenciais para os estudantes, como busca de propósito de vida e planejamento de futuro, além de palestras para pais e professores, voltadas à realização pessoal e profissional.