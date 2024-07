AB – Cerca de 12,5 mil rio-branquenses marcaram presença na convenção partidária que oficializou a candidatura a prefeito de Tião Bocalom (PL-AC) e Alysson Bestene como vice-prefeito. O evento contou com a presença de grandes autoridades do estado e oficializou também as candidaturas à Câmara de Vereadores dos partidos da aliança: PL, PP, União Brasil, PSDB/Cidadania e Podemos.

O Ginásio do Sesc ficou lotado. Todo o pass pátio também. Mas quem ficou na parte de fora também acompanhou o evento: a organização preparou estrutura com telões e som para a militância que ficou na parte externa.

Um dos momentos mais marcantes da festa foi a participação, em vídeo, do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. O maior líder da direita brasileira deixou uma mensagem a todos os presentes, lembrando dos dias que esteve em território acreano e a importância do projeto encabeçado por Bocalom e Alysson: “Nós não vamos desistir de Rio Branco, do Acre e nem do Brasil!”.

Michelle Bolsonaro também participou em vídeo e deixou uma mensagem especial às mulheres: “É chegado esse dia tão especial! Quero saudar a todos, em especial às nossas mulheres. Nós vamos sim, falar de política e promover a verdadeira revolução. Vamos fazer isso em colaboração mútua. Que Deus nos abençoe”.

