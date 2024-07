Aleac – O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, participou nesta segunda-feira (22) da aula inaugural do curso de Programador Full Stack, do Programa Radioativo, oferecido pelo Tribunal de Justiça do Acre (TC/AC).

O curso de Programador Full Stack é uma parceria entre a Aleac, TJ/AC e Senai. As aulas foram oferecidas na Escola Senai, no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco.

Os deputados Luiz Gonzaga, Adailton Cruz e Eduardo Ribeiro destinaram emendas parlamentares ao Judiciário para a realização do curso. O presidente da Aleac foi convidado pela presidente do do TJ/AC, desembargadora Denise Ferrari, a participar da aula inaugural e passar uma mensagem aos estudantes representando todos os deputados acreanos.

O parlamentar parabenizou o TJ/AC pelo serviço de inclusão e educação oferecido aos jovens acreanos e destacou os avanços da gestão da desembargadora Denise Ferrari.

“Quero parabenizar o Tribunal de Justiça do Acre, em nome das desembargadoras Denise Ferrari e Waldirene Cordeiro, pelo serviço prestado ao povo acreano. Esse trabalho de assistência que o TJ/AC dá à sociedade é muito importante, pois estão preparando jovens ao mercado de trabalho. Aproveitem essa oportunidade”, disse o deputado.

Gonzaga aproveitou para agradecer ao governador Gladson Cameli pela valorização do trabalho desempenhado pelo Legislativo. O parlamentar disse ainda que a Aleac estará sempre à disposição do Judiciário para contribuir com o desenvolvimento do Acre.

“Quero aproveitar para agradecer ao governador Gladson por dar a oportunidade dos deputados destirarem um valor maior em emendas às instituições e demais órgãos do estado. Graças a isso podemos hoje contribuir ainda mais para o desenvolvimento econômico e social do Acre com investimentos na saúde, educação, segurança, agricultura e outras áreas”, concluiu.

A presidente do TJ/AC, Denise Ferrari, agradeceu ao presidente Gonzaga pela parceria entre Judiciário e Legislativo.

“Agradeço ao presidente Gonzaga pelo apoio e atenção especial com as pautas do TJ/AC. A parceria com a Aleac foi fundamental para darmos início ao curso de Programador Full Stack para os nossos jovens. A maioria dos alunos vem de uma camada mais vulnerável e agora terão mais oportunidades. Essa parceria com o Legislativo vai ampliar os horizontes desses jovens e esperamos que possam se tornar homens de bem e bons profissionais”, disse.

Participaram do evento o presidente Luiz Gonzaga, a presidente do TJ/AC, Denise Ferrari, a desembargadora Waldirene Cordeiro, e o diretor do Senai/AC, Cesar Dotto, e os deputados Eduardo Ribeiro e Adailton Cruz.