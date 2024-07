MS – O prazo para gestores municipais responderem ao Censo Nacional das Unidades Básicas de Saúde se encerra em 31 de julho. Até o momento, 37 UBSs ainda não responderam ao questionário no Acre, e outras 38 precisam completar a pesquisa. O responsável deve acessar o sistema e-Gestor e preencher as perguntas do questionário, que são dirigidas a um respondente por UBS, em conjunto com sua equipe.

O censo das UBS é um levantamento coordenado pelo Ministério da Saúde em parceria com o Conass, Conasems e a Rede de Pesquisa em Atenção Primária à Saúde para entender as necessidades dos profissionais e usuários das cerca de 50 mil UBSs em todo o Brasil. A apuração identifica as áreas prioritárias para investimentos no Sistema Único de Saúde (SUS) e as demandas dos trabalhadores das unidades e dos gestores locais em relação à infraestrutura, insumos, equipamentos e oferta de ações e serviços.

