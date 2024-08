MS – O Ministério da Saúde publicou os resultados das adesões ao 39º ciclo do Programa Mais Médicos, que inclui vagas destinadas à saúde indígena.

Dos mais de 10 mil profissionais inscritos, 3.480 optaram por atuar na região Norte do país.

Ao todo, há 126 vagas disponíveis na região, sendo 9 destinadas ao estado do Acre. O resultado preliminar da alocação está disponível no site do programa.

A fase para interposição de recursos está aberta, e o resultado será divulgado no dia 12/08.

(foto arquivo oestadoacre: médica cubana em atendimento na Reserva Cazumbá, em Sena)