Aleac – Atendendo a um pedido de moradores do município de Porto Walter, que estão praticamente isolados do restante do Acre devido à seca severa dos rios da região, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa (Aleac) protocolou nesta quinta-feira (8) pedido de audiência pública que será realizada no dia 30 deste mês para debater a abertura da estrada de Porto Walter até Cruzeiro do Sul.

O presidente da Aleac, deputado Luiz Gonzaga, a vice-governadora Mailza Gomes, senador Sérgio Petecão e o deputado Edvaldo Magalhães estiveram recentemente em Porto Walter e presenciaram uma manifestação por parte dos moradores devido ao isolamento do município. Os parlamentares e vice-governadora ouviram de moradores que a cidade está sem combustível e produtos alimentícios por causa da seca dos rios que impossibilitam a navegação de embarcações vindas de Cruzeiro do Sul. A única saída seria a estrada que liga os dois municípios, mas por decisão da Justiça Federal a estrada foi embargada.

Preocupados com a situação, Gonzaga, Mailza, Petecão e Edvaldo deciram realizar audiência pública para discutir uma solução para o isolamento de Porto Walter. O Legislativo convidou a vice-governador Mailza Gomes, senadores e deputados federais do Acre, Ministério Público Federal, ICMbio, Ibama, Funai, Associação Comercial do Acre, Deracre, Imac, Sejusp, Sema, Dnit, MP/AC e Prefeituras de Porto Walter e Cruzeiro do Sul para debaterm o tema.

“Estive em Porto Walter e pude presenciar o anseio da população pela reabetura da estrada que liga Cruzeiro até o município. A população está sem combustível e alimentos, e o pouco que tem está sendo comercializado por um valor absurdo. As autoridades precisam levar em consideração a seca dos rios que impede o transporte via fluvial de produtos até a cidade. Com a estrada, os moradores não passarão mais necessidades e ainda terão produtos com preços acessíveis. Quem ganham com a abertura da estrada é povo isolado”, disse Gonzaga.

De acordo com Erionio Melo, um dos moradores que organizou a manifestação, a situação de Porto Walter é considerada crítica.

“Quando a estrada até Cruzeiro do Sul foi aberta a gente fazia o percurso em até duas 2 horas. Agora com ela fechada dependemos apenas dos rios e nesse período do ano eles secam e as viagens demoram até uma semana, além do preços dos produtos subirem muito. E também tem o desabastecimento”, disse.