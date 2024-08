Via 247

Por Luis Costa Pinto(jornalista), no X – A Folha de São Paulo e o UOL cruzaram uma fronteira entre Jornalismo e manipulação de informação neste exato momento, 18h de 3ª feira 13/08/2024, com a manchete que está no portal das empresas do banqueiro Luiz Frias: uma denúncia estapafúrdia de que Alexandre de Moraes teria usado a estrutura do TSE para abastecer o próprio gabinete no STF com dados de apurações e investigações contra ilícitos penais e abusos cometidos por bolsonaristas (na política e na mídia).

A troca de informações entre assessores de um mesmo ministro, Moraes, que mantinha dois gabinetes em dois tribunais superiores – STF e TSE – é descrita como “irregular” e atípica pelos “jornalistas” que assinam o texto a serviço de Frias. São eles um tal de Fábio Serapião, secretário de redação do jornal em Brasília, e o notório Glenn Grenwald, cujo epítome profissional tem sido a conversão do que era uma biografia em prontuário ao se associar a meandros obscuros da ação política extremista. Folha e UOL, por meio da penas descartáveis desses dois, não faz jornalismo.

Não há fato ali: há, sim, a tentativa de ser fabricar um auê com vento. Sabemos, todos, a quem serve esse tipo de despautério.

Em tempo: The Intercept Brasil mostra que prefeitura Bolsonarista de São Paulo já torrou R$ 2,7 milhões por propaganda publicada no jornal Folha de S. Paulo disfarçada de jornalismo…aqui

Grifo Meu: suposta irregularidade do ministro Xandão não anula uma vírgula os seus inúmeros acertos contra a gangue de bandidos bolsonaristas que queria tomar de assalto o país por meio da violência política.

Grifo meu 2: lembram da violência, das ilegalidades da Lava Jato contra Lula? Pois é…No dos outros é refresco, né…?

J R Braña B.