Os dados são do IBGE e mostram que a prioridade no Brasil não é a alimentação dos brasileiros com preços justos e de acesso a todos.

A prioridade é a exportação com os produtos do Agro, que não tem nada de pop.

É, na verdade, o setor mais ajudado(subsidiado pelo governo/estado), inclusive com alta isenção de impostos.

Enquanto isso, a plantação de arroz, feijão – base da alimentação do brasileiro – é negligenciada.

É tudo invertido no Brasil…

… Em dissonância completa com os interesses principais da população.

J R Braña B.