As eleições municipais estão chegando, e os eleitores focam nos candidatos a prefeito e vereador. Mas, e o vice-prefeito? Será que sua única função é substituir o prefeito quando ele se ausenta?

À primeira vista, pode parecer que o vice-prefeito só substitui o prefeito em caso de ausência. Mas essa função de substituto imediato torna o vice uma figura muito importante.

Reduzir o papel do vice-prefeito a apenas substituir o prefeito seria subestimar seu potencial. Quando há uma boa parceria, o vice pode muito mais…

Com o início das campanhas eleitorais em 16 de agosto, oestadoacre no YT vai explorar os planos dos candidatos às prefeituras do estado. É importante prestar atenção não só no candidato a prefeito, mas também em quem ele escolheu como vice. Quem é essa pessoa? Quais são suas qualificações e visões para a cidade?

