Funciona assim:

(…)Criadas em 2019, por meio de uma Proposta e Emenda Constitucional (PEC), as hoje emendas Pix ganharam destaque no cenário político brasileiro. Diferente das tradicionais, essas emendas individuais permitem que cada parlamentar indique valores paras as contas de prefeituras e estados. Os valores podem ser usados como o prefeito ou governador bem entender. Não há a necessidade de o parlamentar ter o aval do governo para suas indicações.(…)

Entende agora o porquê da chiadeira dos deputados e senadores?

Pois é: só no Brasil o Congresso tem o poder de sequestrar bilhões do orçamento do governo federal.

Claro, as emendas pix foram criadas por meio de PEC no governo Bolsonaro, que largou tudo nas mãos do Arthur Lira e do Centrão…Bolsonaro nunca teve aptidão – e competência – para governar.

Pra ficar em paz e não sofrer ameaça de impechment entregou os recursos do povo nas mãos do Congresso..

Quem foi eleito para gerenciar o orçamento foi o presidente da república.

Não o Congresso.

Parlamentar fiscaliza e faz leis.

Flávio Dino, ministro do STF, deu no meio das emendas pix.

Tava na hora.

