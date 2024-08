(Info da Assessoria de Campanha) – A campanha para reeleição do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), ao lado de seu candidato a vice-prefeito, Alysson Bestene (PP), ganhou destaque na tarde nublada deste sábado, 17, durante a primeira carreata da aliança 22. O evento reuniu centenas de veículos no Segundo Distrito da capital acreana, contando com a presença de figuras políticas, como o governador Gladson Cameli (PP) e o senador Márcio Bittar (UNIÃO).

Cerca de 1500 carros, segundo a organização, tomaram as ruas da cidade, que se encheram das cores dos partidos que compõem a coligação. O trajeto, que passou pelos bairros Seis de Agosto e Gameleira, via Amadeo Barbosa até o Quinze, foi marcado pelo entusiasmo dos moradores, que saíram de suas casas para acompanhar o evento e dançar ao som do jingle de campanha ‘Bocalom é 22, 22 é Bocalom’”. Muitos também se juntaram à carreata com seus próprios carros e motos, seguindo o cortejo até seu término na Gameleira.

O governador Gladson Cameli, visivelmente animado, interagiu com a população, abraçou apoiadores e até aproveitou para saborear um quibe durante a festividade.

-A população quer Bocalom de novo e Alysson como vice-prefeito. Eu estou nessa campanha de corpo e alma – declarou o governador.

Tião Bocalom, emocionado, expressou sua alegria com o evento:

-Que festa linda! Eu nunca tive uma festa assim na minha vida.