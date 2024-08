Texto do BdF não traz um paralelo profundo sobre a relação de Sílvio Santos e o poder no Brasil, mas dá uma ideia de como foi criado o seu império com o SBT. Durante o governo Bolsonaro, para dar uma ideia do nosso tempo, o SBT se transformou numa TV oficial do governo, a exemplo do que foi na ditadura…

É lenda também de que Sílvio Santos foi um simples camelô, mas isso faz parte do mito da meritocracia, do esforço pessoal etc.., muito utilizado para incutir na cabeça das pessoas a ideia do empreendedorismo(sem apoio do poder) que resolve todos os problemas… – J R Braña B.

Do apoio à ditadura a casos de racismo e assédio: relembre histórico de Silvio Santos

BdF(Brasil De Fato) – O ano era 2020. Com a primeira fase da pandemia de covid-19 ainda em curso – sequer havia vacinas para os idosos -, o então presidente da República Jair Bolsonaro (PL) compareceu com pompa ao aniversário de 90 anos de Silvio Santos, dono do SBT, morto neste sábado (17).

As afinidades entre Silvio e o ex-presidente eram óbvias. O genro de Silvio Santos, Fábio Faria, foi ministro das Comunicações de Bolsonaro entre 2020 e 2022.

Além disso, nomes proeminentes do SBT, como o apresentador Ratinho e o próprio Silvio Santos, prestavam apoio ao ex-presidente, agora inelegível, e usavam seus programas como palanque da família Bolsonaro desde, pelo menos, sua eleição. As verbas governamentais também fizeram diferença: o governo Bolsonaro fez cair a diferença entre as verbas repassadas à Globo e ao SBT.

Na ocasião, o Brasil de Fato listou motivos para que um presidente evitasse homenagens ao empresário e apresentador. Desde então, a lista aumentou, com a disputa por um terreno na região central de São Paulo com o Teatro Oficina. Confira as controvérsias:

1 – Beneficiado pela ditadura

O SBT nasceu em 1981, da relação entre Sílvio Santos e seu antigo colega da Escola de Paraquedistas, Délio Jardim de Matos, então Ministro da Aeronáutica do governo militar de João Figueiredo.

“Figueiredo me deu a televisão”, admitiu o apresentador, em programa veiculado em 2018.

Antes de receber a concessão, Silvio Santos já gozava dos benefícios de um bom relacionamento com a ditadura. Em 1972, ele comprou 70 mil hectares de terras em Barra do Garças (MT), na região do Araguaia, durante o governo do ditador Emílio Garrastazu Médici (1969-1974), um dos mais violentos daquele período.

Na época, quem governava o Mato Grosso era o pecuarista José Fragelli, da Arena, partido de sustentação do regime. Segundo o portal De Olho nos Ruralistas, ele costumava facilitar a venda de terras para empresas e pessoas “simpáticas ao regime”.

2 – Apoiador da ditadura

Para manter a concessão, contrapor o domínio da Globo e equilibrar o acesso a verbas de publicidade, Silvio Santos fazia manifestações explícitas de apoio aos presidentes militares e seus ministros. O SBT era conhecido por programas “popularescos” e representava, aos olhos dos militares, um canal direto de comunicação com a classe trabalhadora.

Em fevereiro de 2020, durante o governo Bolsonaro, Silvio Santos decidiu recriar o programa “A Semana do Presidente”, exibido durante a ditadura com detalhes sobre a rotina dos militares que governavam o país. A ideia foi suspensa após críticas por seu caráter “bajulatório”.

Episódio semelhante já havia ocorrido em 2018, no contexto da eleição de Bolsonaro, quando o SBT passou a exibir vinhetas com as cores da bandeira brasileira nos intervalos comerciais da sua programação.

Uma delas continha o slogan da ditadura, “Brasil, ame-o ou deixe-o”, marca do governo do general Médici.

A vinheta causou indignação e foi retirada do ar no mesmo dia.

3 – Afeito à censura

No dia 23 de maio de 2020, o assunto mais buscado nas redes sociais e debatido em todo o país foi o vídeo da reunião ministerial de Bolsonaro, que revelou o caráter autoritário e a falta de pudor da equipe de governo federal.

Frases reveladoras, como “passar a boiada” e “botar os vagabundos do STF na cadeia” foram ditas naquela reunião pelos ministros Ricardo Salles, do Meio Ambiente, e Abraham Weintraub, então responsável pela pasta da Educação.

Como o conteúdo comprometia em grande medida a imagem do governo, o SBT decidiu suspender a exibição de seu principal jornal, o SBT Brasil. Não houve qualquer aviso ou esclarecimento ao público sobre essa escolha.

O Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC) se posicionou sobre o caso no dia seguinte. Segundo a entidade, aquele episódio de censura remete “aos mais sombrios dias da ditadura militar instaurada no país com o golpe de 1964”.

“O episódio é mais um de uma série de intervenções no jornalismo do ‘dono’ do SBT, Sílvio Santos, que solenemente ignora o fato de que se trata de uma concessão pública, o que, legalmente, o obrigaria a cumprir uma série de requisitos impedindo que a TV fosse usada em benefício de interesses políticos particulares”, conclui a nota do FNDC.

4 – “Sexo, poder ou dinheiro?”

Essa pergunta foi feita em 2016 por Silvio Santos, durante um programa do SBT, a uma criança de cinco anos.

O caso foi alvo de um inquérito do Ministério Público Federal (MPF). “A criança e o adolescente têm direito ao respeito e à dignidade como pessoas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, direito ao respeito que compreende a inviolabilidade da integridade psíquica, abrangendo preservação da imagem”, diz o texto da Procuradoria Regional em São Paulo.

Ainda segundo o MPF, a livre manifestação do pensamento não é direito absoluto, sendo assegurado o “direito de resposta, proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à imagem”.

Sobre aquele episódio, o SBT informou que “a genitora da menor ajuizou ação de indenização contra a radiodifusora em defesa dos interesses individuais e personalíssimos”, e que “não ocorreu nenhum tipo de solapamento difuso dos direitos imanentes às crianças”.

O quadro “Miss Infantil“, exibido à época sob a batuta de Silvio Santos, também tem sido criticado por especialistas. Meninas de sete a dez anos de idade desfilam, muitas vezes com roupas de banho, e recebem elogios dos apresentadores e jurados.

5 – Acusação de racismo

Silvio Santos foi acusado de racismo em dezembro de 2019 ao tirar um prêmio musical de uma candidata negra, contrariando a escolha do auditório, durante o quadro Quem você tira?.

O codeputado estadual Jesus dos Santos, da Bancada Ativista, protocolou uma representação na Justiça do Estado de São Paulo contra o apresentador. A representação cita ainda três casos anteriores em que considera que houve racismo por parte do dono do SBT.

Silvio Santos ironizou as acusações no ar, em 15 de dezembro daquele ano.

6 – Suspeitas de corrupção

O nome do apresentador foi um dos mais comentados nas redes sociais assim que veio à tona a delação do operador financeiro Adir Assad, afirmando que “lavou” cerca de R$ 10 milhões para o Grupo Sílvio Santos por meio de contratos fraudados de patrocínio esportivo no final dos anos 1990.

Em agosto de 2019, o Grupo Silvio Santos afirmou à imprensa que não se manifesta sobre o caso por não conhecer o teor da delação.

7 – Machismo e sexismo

Declarações machistas e comentários sobre a aparência das mulheres também provocam revolta em um país que registra um feminicídio a cada 7 horas.

“Estou vendo daqui que você engordou um pouquinho”, disse à assistente de palco Helen Ganzarolli durante o programa Jogo dos Pontinhos. “Me faça um favor: não engorde, porque você é a única musa que eu tenho.”

São comuns ainda declarações como “depois que o Luciano Huck casou com a Angélica, deu um trato nela e ela ficou linda”, assim como “brincadeiras” sobre a roupa das mulheres no palco.

A postura sexista desperta críticas até da própria família. A filha e também apresentadora Patrícia Abravanel chegou a dizer no ar: “Não gosto de ver meu pai fazendo a pegada de velho taradão, falando de sexo. Vem qualquer mulher bonita e ele fica comendo com os olhos, não precisa”.

8 – #ChegaDeAssédio

Em 10 de novembro de 2018, durante o programa Teleton, Silvio Santos disse ao vivo que preferia não abraçar a cantora Cláudia Leitte pois ficaria “excitado”.

No Teleton de 2016, o apresentador já havia se recusado a dançar com a cantora Anitta com o mesmo “argumento”, em tom de piada.

“Senti-me constrangida, sim”, disse a cantora nas redes sociais. “Quando passamos por episódios desse tipo, vemos em exemplificação, o que acontece com muitas mulheres todos os dias, em muitos lugares. Isso é desenfreado, cruel, nos fere e nos dá medo. A provocação vem disfarçada de piada, e as pessoas riem, porque acostumaram-se, parece-nos normal”.

No dia seguinte, a hashtag #ChegaDeAssédio foi uma das mais comentadas do país, e dezenas de artistas se posicionaram em solidariedade à cantora.

Silvio Santos se recusou a pedir desculpas sobre o caso.

9 – Silvio Santos x Teatro Oficina

Ao lado do Teatro Oficina, na região central de São Paulo, existe um terreno que é alvo de disputa entre o grupo do apresentador de TV e a companhia, que deseja transformar o local em um parque público. Já Silvio Santos tinha outros planos: a construção de torres de apartamentos. A batalha jurídica pelo local já dura mais de 40 anos.

A disputa envolve a preservação do prédio do Oficina, que é tombado, e os planos de investimento que eram tocados pelo Grupo Silvio Santos (GSS).

Em fevereiro deste ano, o teatro sofreu, à revelia, uma alteração na estrutura do seu imóvel, realizada pelo GSS.

À época, a companhia de teatro informou que se deparou com o fechamento dos arcos do imóvel, o que configuraria “um ato ilegal” e “violência simbólica e concreta contra patrimônio material e imaterial tombado nas três instâncias de proteção (municipal, estadual e federal)”.

(Brasil De Fato)