O prefeito Jerry Correia recebeu o presidente da ALEAC, Nicolau Jr, e o líder do governo, Manoel Moraes, para discutir a inclusão de Assis Brasil na Zona de Livre Comércio (ZLC).

Ele classificou a exclusão do município como uma injustiça, já que a cidade está na fronteira e é porta de entrada para exportações.

— De fato estamos diante de uma injustiça. Uma cidade estratégica do ponto de vista geográfica não pode ser renegada como vem ocorrendo com Assis Brasil. Viemos aqui justamente para isso, ouvir as demandas e juntos, buscar soluções – disse o presidente Nicolau.

Nicolau Jr. prometeu agir rapidamente, garantindo que o pedido da audiência será protocolado na ALEAC na próxima semana e que buscará apoio da bancada federal para a inclusão da cidade na ZLC.

Jerry também solicitou uma audiência pública para debater a redefinição de limites territoriais entre Alto Acre e Sena Madureira, mencionando casos de obras em áreas de outros municípios.

Segundo o prefeito de Assis Brasil, há prefeitura que construiu escola dentro da área de outro município.

Após a reunião, Nicolau visitou a Câmara Municipal, onde apresentou o Centro de Apoio às Câmaras Legislativas.

(oea com info da Aleac)

