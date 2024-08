(Da assessoria) – O candidato à reeleição para a prefeitura de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), participou na noite de segunda-feira, 19, de uma sabatina no portal ac24horas, que marcou o início das entrevistas com os postulantes ao cargo de chefe do Executivo municipal da Capital.

-Fico muito triste ao ver tantas pessoas na rua. Quando pergunto a elas o motivo de estarem ali, muitas vezes não têm uma resposta clara. Este é um problema complexo, presente não apenas em Rio Branco, mas em cidades grandes de todo o Brasil. Estamos fazendo esforços para amenizar essa situação – afirmou Bocalom.

Ele ressaltou as ações já implementadas pela administração atual, incluindo a oferta de alimentação e a criação de um projeto para proporcionar um lugar seguro para dormir durante a noite, a fim de reduzir a incidência de crimes relacionados à perambulação.

