G1 – O ministro da Fazenda Fernando Haddad defendeu mais uma vez, nesta terça-feira (20), que a revisão de programas sociais estudada pelo governo tem o objetivo de controlar os gastos públicos enquanto garante que os benefícios cheguem à população que necessita de auxílios.

-O fiscal é importante, mas não é o todo – disse F. Haddad, em evento do banco BTG Pactual, em São Paulo.

(…)

Grifo meu: evento que ministro participou aconteceu num banco… Bola fora, ministro!… Como se o grande problema do país fosse os beneficiários ou o volume (pequeno se comparado aos juros pagos à banca) de recursos destinados às pessoas que necessitam.

Grifo meu 2: com esse mesmo discurso, Fernando Haddad (com ajuda do senador Davi Alcolumbre) tentou tirar 26 bilhões do SUS (e, pasmem e acredite, se quiser, o centrão do Lira impediu… Pior: ninguém ficou sabendo. Talvez nem o Lula.

Grifo meu 3: se o país consciente deixar, o governo vai totalmente virar serviçal do mercado.

J R Braña B.