Aleac – Na manhã desta sexta-feira (23), o plenário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) foi palco de uma sessão solene em alusão ao Dia Internacional das Altas Habilidades/Superdotação. A solenidade, que destacou a importância do reconhecimento e apoio aos indivíduos com altas habilidades, foi fruto de um requerimento apresentado pela deputada Michelle Melo (PDT).

Durante a sessão, que contou com a participação de alunos e representantes do Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação (NAAH/S), a deputada enfatizou a necessidade de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento pleno dessas pessoas, afirmando que “é fundamental que o Estado invista em programas e iniciativas que permitam a esses talentos florescerem, beneficiando toda a sociedade”. A ocasião contou com a participação de especialistas, familiares e representantes de instituições que atuam na área, todos unânimes em ressaltar a urgência de maior atenção às demandas desse público.

Michelle Melo fez um discurso emocionado em homenagem às pessoas com altas habilidades, ressaltando a importância de valorizar e respeitar esses talentos. Ela destacou o papel dos superdotados na sociedade, afirmando que “vocês são luz nesse mundo, com dons que Deus lhes concedeu para cumprir um grande propósito. Espero que vocês se sintam totalmente respeitados e honrados ao longo de suas vidas”. A parlamentar também compartilhou um momento pessoal, expressando sua emoção ao encontrar seu filho, que possui altas habilidades, presente na sessão.

A parlamentar ainda falou sobre sua trajetória como mãe e política, explicando que foi a maternidade que a motivou a entrar na vida pública. “Ser mãe é um ato político, e eu entrei na política para lutar por um mundo melhor para o meu filho e para todos os filhos. A semente que estamos plantando hoje dará frutos para que nossos netos possam ter uma sociedade mais justa e uma educação que olhe para todos”, declarou. Ela também agradeceu o apoio recebido do Núcleo de Atividades de Altas Habilidades, enfatizando a importância desse trabalho para o desenvolvimento das crianças com habilidades extraordinárias.

Ana Evelyn Andrade, uma jovem de 17 anos identificada com altas habilidades e destaque em produção textual, emocionou a todos ao subir à tribuna durante a sessão solene. Com uma trajetória impressionante, sendo escritora imortal pela Academia Juvenil Acreana de Letras e autora de “2 Bilhões de Segundos”, Evelyn desmistificou a imagem estereotipada das pessoas superdotadas. “É muito cruel para nós, diminuir toda uma pluralidade, uma diversidade de saberes a essa imagem do senso comum”, afirmou, destacando a importância do suporte e da atenção adequada para que esses talentos possam ser plenamente desenvolvidos.

Evelyn também compartilhou sua experiência no Núcleo, enfatizando o papel essencial que a instituição desempenha no apoio aos jovens com altas habilidades. “O superdotado não é alguém que sabe de tudo, mas nós podemos tudo com o apoio correto, com o subsídio correto, com a atenção correta”, declarou. A jovem ressaltou a relevância da sessão solene em trazer mais visibilidade para a causa das altas habilidades, promovendo um entendimento mais profundo e justo sobre o que é ser um jovem superdotado na sociedade.

Iana Sarkis, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e mãe de uma criança com altas habilidades, destacou a importância do acolhimento que o Núcleo de Atividades de Altas Habilidades proporciona às famílias. Compartilhando sua experiência pessoal com sua filha Maria, que possui dupla excepcionalidade, Iana expressou a necessidade de ampliar o acesso a esse tipo de suporte. “Eu me pergunto, enquanto Presidente do Conselho, e as outras crianças? E os outros adolescentes que muitas vezes não têm acesso a esse parecer?” Ela enfatizou a importância de pensar em centros maiores com equipes multidisciplinares para atender mais crianças e dar suporte aos pais.

A professora Nayane Braga, do NAAH/S, ressaltou durante a sessão solene o papel transformador dos educadores no desenvolvimento dos alunos com altas habilidades. Ela destacou o trabalho do núcleo como um espaço que não só identifica e apoia esses talentos, mas também oferece experiências que promovem a criatividade e o pensamento crítico. “Nós, educadores, desempenhamos um papel crucial na construção de um futuro mais promissor para os nossos alunos, sendo guias, mentores e inspirações que ajudam nossos alunos a superar desafios e alcançar novos patamares.” Nayane também expressou sua gratidão aos pais, alunos, colegas e à gestão pelo reconhecimento e apoio ao trabalho realizado.

A chefe do Departamento de Educação Especial, Adhianne Peres, expressou profunda emoção durante a sessão solene em alusão ao Dia Internacional das Altas Habilidades, destacando a importância do trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Altas Habilidades. Ela enfatizou que, apesar dos desafios, é fundamental reconhecer que esses jovens também necessitam de atenção especial, não apenas por seus talentos, mas pelas dificuldades que enfrentam na busca por identidade e conexão. “É lindo poder fazer a diferença na vida de alguém e contribuir para a formação pessoal dos nossos semelhantes”, disse, agradecendo aos professores e à gestão pública pelo compromisso e dedicação.

Jeanne Machado, chefe do Núcleo da Altas Habilidades e Superdotação, destacou a importância de dar visibilidade aos estudantes com altas habilidades. Ela agradeceu à deputada Michelle Melo pela oportunidade de refletir sobre o papel crucial que a educação desempenha na identificação e apoio a esses talentos, ressaltando a alarmante estatística de que apenas 0,08% dos estudantes da educação básica são identificados com superdotação, quando o esperado seria entre 15% e 20%. “Não podemos desistir, porque desistir deles é desistir de um futuro mais brilhante para todos nós”, concluiu Jeanne, enfatizando a relevância do NAAH/S como um espaço essencial para o desenvolvimento desses jovens.

