Bocalom, agenda dom 25.a

1 -Ao lado de Fábio Rueda, Bocalom lança candidatura de Curió do Tucumã e comemora aliança forte

2 -Bocalom participa de lançamento da candidatura de Bruno Moraes e celebra parceria com servidores terceirizados

3 -Bocalom e Alysson Bestene participam do 2º Festival do Carneiro da loja maçônica MMM8 na Chácara Modelo

(…)

Marcus, agenda de dom 25.a

1 -Temos muitos desafios a enfrentar na nossa cidade, como ali no Beco da Joaquim Macedo, na região do São Francisco, onde estive neste sábado a convite dos moradores, que me relataram situação de total abandono.

Meu compromisso é trabalhar para mudar essa realidade, a Prefeitura precisa estar mais perto das pessoas.

2 -Domingo de visitas na zona rural da nossa cidade, junto com o candidato a vereador @ebermachadooficial já estivemos no Ramal do Brás na BR 364 e iremos agora para a Transacreana. Acompanha a gente aí, bom domingo!

3 – Uma honra e uma alegria estar ao lado do Heitor Júnior, um amigo, que já foi deputado estadual e agora está colocando seu nome a disposição para trabalhar e ajudar a nossa cidade. Vamos juntos nessa caminhada, agora é

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcus Alexandre 1️⃣5️⃣ (@marcusalexandre.acre)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcus Alexandre 1️⃣5️⃣ (@marcusalexandre.acre)

(…)