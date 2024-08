“Não acredito no lado de lá! Acredito no Bocalom. Ele é um homem de palavra e de família”

O pastor Henry Nogueira, ex-pré-candidato a prefeito de Rio Branco pelo PSOL, anunciou na tarde desta segunda-feira, 26, seu apoio ao candidato à reeleição, Tião Bocalom, e seu vice, Alysson Bestene.

A reunião ocorreu no Comitê 22, sede da campanha de reeleição de Bocalom. Nogueira, líder da Igreja Comunidade Gade, localizada no Conjunto Tucumã II, afirmou que a decisão de apoiar Bocalom se baseia na confiança que tem no candidato.

“Hoje nós estamos marcando aqui um novo tempo para o nosso time da política. Estamos declarando apoio total à candidatura do prefeito Tião Bocalom. Acreditamos que ele é o melhor nome para a nova prefeitura e para esse novo tempo em Rio Branco”, destacou o pastor. (…)

Tião Bocalom expressou sua satisfação com o apoio recebido. “Estamos muito felizes com a vinda do pastor Henry para o nosso time, para apoiar a nossa candidatura à reeleição. Você sabe que vamos fazer o melhor para Rio Branco, que será uma das cidades de destaque do Brasil e da nossa Amazônia”, declarou o candidato.

(…)