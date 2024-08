oestadoacre vai promover nesta quinta, 19h, o primeiro encontro com personalidades políticas de Sena que estão identificados com as campanhas de Gehlen e Gilberto, a batalha G & G para a prefeitura da cidade.

Um dos convidados defenderá as teses da Gilberto Lira e o outro, por obviedade, as de Gehlen.

São eles:

Jota Alves (empresário, músico e pai do candidato a vice de Gehlen).

E Marcos Sampaio (professor, servidor público), que integra o birô de campanha de Gilberto em Sena Madureira.

Será um Choque de Ideias…

Democrático, ao vivo…

Só em oestadoacre.com

Tudo ao vivo…

Preparem as torcidas…

Nesta quinta, 7 da noite.

Sena Madureira ao vivo para o planeta inteiro e outras galáxias e mundos…



