GdA – Foi aberta oficialmente a Expoacre, a maior feira de agronegócios do estado. Após solenidade no Parque de Exposições Wildy Viana, o governador do Acre, Gladson Cameli, seguiu para a concentração na Gameleira, liderando o percurso pela Avenida Chico Mendes até o parque.

Grifo meu: e na Via Chico Mendes (percebe a dissintonia entre Chico Mendes e os trotes de cavalos?) (fotos no final)

Grifo meu 2: quem chega hoje pela manhã em Rio Branco por acaso pode pensar que é Cuiabá, Dourado, Porto Velho… Menos Rio Branco, tragada por uma cultura e costume que não são nossos, porém, ninguém nem liga. Afinal de conta, que importância há em preservar a cultura e tradições de um povo. Nenhuma, né? Quem liga para o Acre raiz?!

J R Braña B.

PS: fotos do evento que podia ser qualquer cidade do centro-oeste…Não se assuste!…É Rio Branco mesmo!….Mas nada lembra o Acre…