FSP – Na manhã deste domingo (1º), no Lido, ilhota quase colada a Veneza onde acontece o festival de cinema mais antigo do mundo, cerca de 1.500 pessoas assistiram à primeira exibição pública do novo filme de Walter Salles, “Ainda Estou Aqui”.

Sites especializados já preveem que Fernanda Torres pode conquistar indicação ao Oscar por seu papel no longa (…) Grifo meu: não deve passar em Rio Branco no cinema do ‘shopping’… Como não passou Marighela, Bacurau e outros… Quem sabe no Cini Recreio, que deveria ser mais potencializado pelo GdA. Mas é esperar muito. J R Braña B.